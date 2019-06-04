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Пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль в Белгородской области

Происшествия

Инцидент произошел во вторник, 4 июня, на перегоне Долбино – Белгород

Белгород, 4 июня 2019, 08:10 — REGNUM  В Белгородской области пассажирский поезд №74 Кривой Рог — Москва столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Инцидент произошел во вторник, 4 июня, на перегоне Долбино — Белгород.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на пути перед пассажирским поездом №74 Кривой Рог — Москва, грубо нарушив правила дорожного движения (ПДД)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако столкновения с автомобилем избежать не удалось. Жертв нет.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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