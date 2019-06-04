ЛНР: ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ шесть раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили 4 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское, Калиново, Новоалександровка и Фрунзе.

ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм в направлении Калиново со стороны Троицкого. Боевики также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На данный момент информации о разрушениях нет. Известно, что обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в состав украинской делегации на переговорах в Минске вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма. Он заявил о намерении ввести перемирие на время уборки урожая.

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