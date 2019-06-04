В Японии перестали искать пропавший истребитель F-35

Токио, , 07:58 — REGNUM Поиски японского истребителя F-35A, пропавшего в апреле над Тихим океаном, прекращены. Такое решение приняло правительство Японии, сообщает 4 июня The Mainichi со ссылкой на источник.

Во время поисков удалось найти лишь фрагменты двигателя и крыла истребителя. Большая часть боевой машины так и не была обнаружена, не смогли найти и пилота.

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После крушения истребителя были приостановлены полеты оставшихся на авиабазе Мисава двенадцати боевых машин F-35A. В скором времени им вновь разрешат полеты, уточняют собеседники издания.

Отмечено также, что военным удалось в целом восстановить картину аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II поднялся в воздух с авиабазы Мисава в префектуре Аомори и пропал с радаров после 28 минут полета. На борту находился один пилот. Оборонное ведомство Японии пока не сделало заявлений о возможных причинах катастрофы.

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