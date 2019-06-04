Жителя РФ подозревают в попытке запустить беспилотник с крыши дома в Токио

Токио, , 07:44 — REGNUM Гражданин Российской Федерации, который якобы пытался запустить небольшой беспилотный летательный аппарат с крыши одного из жилых домов в столице Японии, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, мужчину подозревают в незаконном проникновении на крышу здания.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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