«Элитный» свадебный кортеж в Туве, попавший в ДТП, получил 17 протоколов

Кызыл, , 07:44 — REGNUM В Туве водители свадебного кортежа, попавшего в ДТП, привлечены к административной ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госавтоинспекции МВД по республике.

Сотрудники ГИБДД вынесли в отношении водителей кортежа 17 постановлений по делам об административных правонарушениях.

«К водителям, допустившим грубые нарушения требований правил дорожного движения Российской Федерации, применены меры административного воздействия, предусмотренные административным законодательством», — говорится в сообщении на странице паблика «Госавтоинспекция МВД по Республике Тыва» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, по данным пресс-службы республиканского МВД, полиция проводит служебную проверку в отношении сотрудника полиции, на чьей свадьбе и были допущены правонарушения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Кызыле был замечен свадебный кортеж из 13-ти иномарок. В действиях водителей усматривались «грубые нарушения ПДД РФ». По информации из соцсетей, участники кортежа вели себя вызывающе, высовывались из окон, мешали проезду кызыльчан. Также пользователи распространили информацию о том, что участниками этого свадебного кортежа были сотрудники полиции и других ведомств, а также высокопоставленные чиновники и их дети.

На 811 километре автодороги Р-257 «Енисей» одна из машин кортежа — «Аudi A4» — столкнулась с автомобилем «ИЖ-27 175». В результате ДТП 35-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

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