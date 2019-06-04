Водитель автобуса получил 5 лет за гибель шести человек на трассе Кузбасса

Новосибирск, , 07:39 — REGNUM Приговор суда водителю, по вине которого в феврале 2018 года при столкновении автобуса и грузовика погибли шесть человек, вступил в законную силу, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области.

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло 22 февраля 2018 года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе Кемеровской области. Погибли шесть человек.

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«Водитель автобуса HIGER KLQ 6129Q был недостаточно внимателен к дорожной обстановке и её изменениям, двигался вне населённого пункта с превышением максимально разрешенной скорости движения (более 90 км/ч) без учёта дорожных условий. Выбранная скорость не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ. Он допустил занос задней части автобуса на сторону автодороги, предназначенной для встречного движения, по которой двигался грузовой автомобиль, и столкнулся с ним», — напомнили в ведомтсве.

Суд признал уроженца Красноярского края виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Осуждённый обжаловал приговор, но Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус следовал из Красноярска в Шерегеш. В нём находились более 50 человек.