В Хакасии нашли тела туристов, пропавших полгода назад

Абакан, , 07:46 — REGNUM Тела всех четверых туристов, пропавших в ноябре 2018 года в Орджоникидзевском районе Хакасии, найдены. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Останки двоих мужчин обнаружили 24 и 25 мая на границе тайги в районе села Приисковое, тела еще одного мужчины и женщины нашли 3 июня в том же районе. Точную причину смерти туристов установит экспертиза, по предварительным данным, они скончались от переохлаждения.

«Телесных повреждений криминального характера не обнаружено», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2018 года трое мужчин и женщина отправились на снегоходах к Панфиловскому озеру в Орджоникидзевском районе Хакасии и пропали. Туристов искали до середины декабря.

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