В ночь на 4 июня аэропорт Оренбурга на смог принять самолет из Турции

Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбуржье в ночь на 4 июня бушевали гроза, дождь и сильный ветер. В мессенджерах и соцсетях появились фотографии, на которых запечатлена молния, и видео с информацией о том, что в Чебеньках прошел град. В Оренбургском гидрометеоцентре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на 09:00 местного времени (07:00 мск) телеграмм с мест о том, что выпал град, не поступало.

По данным синоптиков, в ночь на 3 июня по региону прокатилось ненастье с грозой, дождем и мощным ветром. Самый сильный ветер был в Орске, где порывы достигали 21 метра в секунду. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, ненастье не привело к каким-то ЧП.

В справочной Оренбургского аэропорта отметили, что в ночь на 3 июня пришлось отказать в посадке самолету, выполнявшему чартерный рейс с туристами из Турции. Лайнер был отправлен в Уфу, в настоящее время туристы уже вернулись в Оренбург.

По данным гидрометеослужбы, с 4 по 7 июня жители Оренбуржья немного отдохнут от 30-градусной жары. Из-за прохождения атмосферных фронтов по территории области температурный фон понизится, а вместе с этим в регионе пройдут дожди с грозами в сопровождении с порывистым ветром. К середине недели область повышенного атмосферного давления поспособствует уменьшению количества облачности, дожди начнут отступать. Однако ветреная погода сохранится, а воздух сильно прогреваться не будет.