17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Японии

Токио, , 05:53 — REGNUM Школьный автобус попал в массовое ДТП в японской префектуре Тотиги, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в Тотиги столкнулись пять автомобилей, включая школьный автобус, перевозивший детей на экскурсию. В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов. Их поместили в больницу. В настоящее время японская полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в районе испанского города Алькобендас автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.

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