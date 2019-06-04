Вторник, 4 Июня 2019 года
05:53:56 МСК

17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Японии

Происшествия

Среди них — 15 учеников младших классов

Токио, 4 июня 2019, 05:53 — REGNUM  Школьный автобус попал в массовое ДТП в японской префектуре Тотиги, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в Тотиги столкнулись пять автомобилей, включая школьный автобус, перевозивший детей на экскурсию. В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов. Их поместили в больницу. В настоящее время японская полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в районе испанского города Алькобендас автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить