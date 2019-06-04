Два человека пострадали в ДТП на Невском пропекте в Петербурге

Санкт-Петербург, , 05:23 — REGNUM Три автомобиля столкнулись на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что три автомобиля столкнулись на пересечении Михайловской улицы и Невского проспекта. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По данным полиции, пострадавшим было 17 и 18 лет. На месте происшествия работали четыре машины скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на севере Санкт-Петербурга погиб мужчина на квадроцикле, попавший в ДТП. По данным дорожной полиции Северной столицы и Ленинградской области, количество аварий с участием квадроциклов резко возросло в 2019 году.

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