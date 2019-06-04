Столичные полицейские ликвидировали наркопритон на юге Москвы

Москва, , 05:09 — REGNUM Сотрудники московской полиции ликвидировали наркопритон в районе Братеево на юге столицы, сообщает пресс-служба московского управления МВД России

По данным правоохранительных органов, ранее судимый безработный 36-летний мужчина открыл в своей квартире притон для наркозависимых на улице Братеевской. При обыске правоохранители изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения подозреваемому назначили подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля притон наркоманов ликвидировали полицейский в Махачкале. Притон функционировал с ноября 2018 года. В ходе обысков полицейские изъяли наркотические вещества и приспособления, используемые для употребления наркотиков.

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