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Столичные полицейские ликвидировали наркопритон на юге Москвы

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Москва, 4 июня 2019, 05:09 — REGNUM  Сотрудники московской полиции ликвидировали наркопритон в районе Братеево на юге столицы, сообщает пресс-служба московского управления МВД России

По данным правоохранительных органов, ранее судимый безработный 36-летний мужчина открыл в своей квартире притон для наркозависимых на улице Братеевской. При обыске правоохранители изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения подозреваемому назначили подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля притон наркоманов ликвидировали полицейский в Махачкале. Притон функционировал с ноября 2018 года. В ходе обысков полицейские изъяли наркотические вещества и приспособления, используемые для употребления наркотиков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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