Попокатепетль в Мексике снова начал проявлять активность

Мехико, , 03:40 — REGNUM Вулкан Попокатепетль, расположенный недалеко от мексиканской столицы Мехико, выбросил огромный столб пепла высотой более 3 километров, заявил глава Управления гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнто на своей странице в Twitter.

Он заявил, что высота столба пепла превысила три тысячи метров. При этом отмечается, что уровень угрозы, в настоящее время определенный как «средний», из-за активности вулкана изменен не был.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб камней и пепла. Тогда отмечалось, что вулкан проявляет активность весь март, однако никаких серьезных последствий активность вулкана пока не создала.

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