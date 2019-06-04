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Разбился военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии

Происшествия

На борту самолета находились 13 человек, в настоящее время они числятся пропавшими без вести

Разбился военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии
Oleg V. Belyakov
Самолёт Ан-32 ВВС Индии

Нью-Дели, 4 июня 2019, 03:15 — REGNUM  Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии разбился в западном районе штата Аруначал-Прадеш, 13 человек пропали без вести, сообщает военный портал Live Fist Defence.

Сообщается, что самолет вылетел из города Джорхата в Аруначал-Прадеш, однако спустя 35 минут после взлета пропал с радаров и потерял связь с диспетчерами. По данным портала, поисковая миссия обнаружила останки разбившегося самолета в западном районе Аруначал-Прадеша. На борту самолета находились 13 человек. В настоящее время официально они числятся пропавшими без вести, однако Live Fist Defence сообщает, что все они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Канаде потерпел крушение небольшой самолет в провинции Альберта. На борту самолета находились три человека. В результате крушения воздушного судна они погибли.

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Авиапроисшествия
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