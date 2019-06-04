Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске

Красноярск, , 02:13 — REGNUM Возгорание произошло на складе горюче-смазочных материалов в промышленной зоне Красноярска, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел на складе ГСМ на улице Котельникова. Общая площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По данным МЧС, существует угроза перехода огня на соседние здания. В тушении пожара принимают участие 35 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в подмосковном Чехове произошел пожар на частной нефтеперегонной станции. Общая площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, пожар тушили 56 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших в результате пожара не было.

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