Вторник, 4 Июня 2019 года
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Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске

Происшествия

Информации о пострадавших пока не поступало

Красноярск, 4 июня 2019, 02:13 — REGNUM  Возгорание произошло на складе горюче-смазочных материалов в промышленной зоне Красноярска, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел на складе ГСМ на улице Котельникова. Общая площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По данным МЧС, существует угроза перехода огня на соседние здания. В тушении пожара принимают участие 35 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в подмосковном Чехове произошел пожар на частной нефтеперегонной станции. Общая площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, пожар тушили 56 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших в результате пожара не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидирован пожар на нефтеперегонной станции в Подмосковье

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Пожары и взрывы на предприятиях
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