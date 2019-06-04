Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, , 01:54 — REGNUM В Москве столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и полицейская машина, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Сообщается, что водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским автомобилем. Авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Аминьевским шоссе.

Отмечается, что после столкновения с полицейским автомобилем ВАЗ столкнулся еще с тремя машинами. По предварительным данным, пострадавших не было. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на юго-западе Москвы столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной. В результате аварии пострадал один человек.

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