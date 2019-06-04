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Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Происшествия

Остальные соучастники скрылись в Армении

Красногорск, 4 июня 2019, 00:00 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал отец убитого Алексей Белянкин, сообщает РБК.

Алексей Белянкин рассказал, что представители Следственного комитета сообщили ему о задержании первого подозреваемого в убийстве его сына. Правоохранители также установили личности всех остальных подозреваемых, добавил Белянкин.

«Большинство фигурантов уехали в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — сказал Алексей Белянкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что в ходе драки с 10 выходцами с Кавказа погиб бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин. Драка произошла в Московской области. Бывший спецназовец заступился за двух мужчин, которых избивали выходцы с Кавказа. Белянкину был нанесен смертельный удар ножом в сердце.

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Бытовые убийства
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