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В США разбился вертолёт. Погибли люди

Происшествия

Вертолёт упал возле места проведения музыкального фестиваля Backwoods

В США разбился вертолёт. Погибли люди
Иллюстрация: Ann.az
Вертолёт

Вашингтон, 3 июня 2019, 21:01 — REGNUM  Три человека погибли при падении вертолёта в американском штате Арканзас, сообщает 3 июня телеканал KNWA News.

По информации телеканала, ссылающегося на полицию штата и департамент по чрезвычайным ситуациям, на борту вертолёта было четыре человека, один из которых сообщил спасателям о трагедии по телефону.

Вертолёт осуществлял экскурсионный полёт и рухнул возле места проведения музыкального фестиваля Backwoods.

Из четырёх человек, находившихся на борту вертолёта, трое погибли.

Причина авиакатастрофы выясняются.

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Авиапроисшествия
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