Проливные дожди вызвали наводнения в Сербии

Белград, , 19:23 — REGNUM Сильные ливни привели к наводнениям в ряде районов центральной Сербии, 3 июня передает агентство Associated Press.

От наводнений сильно пострадал город Драгачево, в котором были затоплены дороги, футбольный стадион, здание средней школы. Также от наводнения пострадал город Кралево.

24 часа проливного дождя вызвали затопление дорог, повреждение домов и мостов. В регионе нарушено движение автотранспорта и железнодорожные перевозки.

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