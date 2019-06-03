Госпитализированные в Дзержинске получат матпомощь в ближайшее время

Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Материальная помощь в размере 150 тыс. рублей пострадавшим от взрыва в Дзержинске в ближайшее время будет перечислена. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

«Средства из бюджета региона и муниципалитета уже переведены. Еще раз хочу пожелать всем, кто пострадал в результате аварии, скорейшего выздоровления», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Он добавил, что будет держать ситуацию на особом контроле.

Напомним, вечером 1 июня было принято решение о выделении материальной помощи в размере 150 тыс. рублей каждому из госпитализированных после взрывов в Дзержинске. Всего в больнице сейчас находятся 18 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

3 июня в рамках расследования продолжается детальный осмотр мест взрыва. Допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация.

Ранее сообщалось, что гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.

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