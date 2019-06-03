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На КПП между Ингушетией и РСО-Аланией неизвестные устроили потасовку

Происшествия

Силовики задержали нарушителей

Владикавказ, 3 июня 2019, 17:52 — REGNUM  На КПП-105 в Северной Осетии, известном как «Черменский пост», произошла потасовка между сотрудниками полиции и группой молодых людей. Инцидент случился утром 3 июня. Представители правопорядка потребовали выйти из машины для досмотра и проверки документов мужчин, находившихся в машине, следовавшей из Ингушетии.

Однако это вызвало недовольство со стороны неизвестных. Они начали вести себя агрессивно, хватали стражей порядка за форменное обмундирование, сообщили в пресс-центре временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России.

«Для пресечения противоправных действий, руководствуясь законом «О полиции», дежурный наряд применил в отношении правонарушителей физическую силу», — цитирует слова представителей пресс-службы ТАСС.

В настоящее время нарушители задержаны, решается вопрос об аресте на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

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