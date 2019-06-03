Новгородский полицейский задержан по обвинению в смертельном ДТП

Великий Новгород, , 17:03 — REGNUM В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого погибла женщина и получили травмы двое детей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

В региональном управлении СКР подтвердили, что водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу и ставший виновником аварии, является сотрудником полиции. В настоящее время он задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 20:40 2 июня на Сырковском шоссе в Великом Новгороде. Водитель автомобиля Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 214, в результате чего пассажирка автомобиля ВАЗ — 56-летняя женщина — от полученных травм скончалась на месте происшествия, ещё двое пассажиров — 8-летний мальчик и 9-летняя девочка — с травмами были доставлены в детскую областную больницу.

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