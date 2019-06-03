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В орловской колонии, прославившейся банкетом, — новое ЧП

Происшествия

СК начал доследственную проверку

Орел, 3 июня 2019, 16:57 — REGNUM  Заключенный Ливенской колонии строгого режима, которая ранее «прославилась» благодаря видео с празднованием Пасхи, скончался в местной районной больнице. По словам родных, о смерти заключенного им сообщили лишь спустя четыре дня.

Родственники выяснили, что мужчина был госпитализирован из Ливенской колонии в районную больницу около недели назад. Им об этом ничего не сообщили, а о смерти они узнали от третьих лиц, сообщили сами родные скончавшегося осужденного изданию «Орловские новости».

В Следственном управлении СК по Орловской области сообщили о начале доследственной проверки в связи со смертью осужденного. По информации СК, 48-летний мужчина скончался в реанимации районной больницы 30 мая.

«По данным следствия, осужденный был госпитализирован в медицинское учреждение 28 мая 2019 года с заболеванием желудочно-кишечного тракта», — уточнили в следственных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне разразился скандал вокруг видео с банкета в Ливенской колонии №2. Кроме того, по информации местных СМИ, в той же колонии в конце мая был избит один из заключенных. После появления записи было объявлено о проведении проверки со стороны центрального аппарата ФСИН. Представитель ведомства заявил о том, что начальник колонии будет уволен, также не исключил взыскание и в отношении начальника регионального управления ФСИН.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальника орловской колонии уволят из-за «банкета» для заключенных

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Происшествия в местах лишения свободы
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