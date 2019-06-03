Двое детей упали с 70-метрового обрыва в Дагестане и остались живы

Казбековский район, Дагестан, , 17:07 — REGNUM Несчастный случай произошел с двумя детьми в Казбековском районе Дагестана во время вечерней прогулки на окраине села Дылым. Неосторожность школьников привела к тому, что они упали в 70-метровый овраг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Происшествие случилось вечером 30 мая, примерно в 20:00. По счастливой случайности, именно в это время неподалёку от оврага проезжал местный участковый, который услышал крики. Полицейский помог детям выбраться и отвёз их в больницу.

В результате падения семилетний Муслим получил открытый перелом правого предплечья и закрытую черепно-мозговую травму, а у восьмилетнего Умара диагностированы ушиб головы и сотрясение головного мозга. Жизни мальчиков ничего не угрожает.

«Несмотря на очевидность ситуации, малыши уверяли полицейского в том, что ничего страшного не произошло, но окровавленная одежда одного из них, выдавала смельчаков», — рассказали в МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 13-летний ребенок из села Аргвани Гумбетовского района Дагестана упал со второго этажа строящегося дома. Подростка со стройплощадки со множественными травмами увезли в сельскую участковую больницу. Однако из-за крайне тяжёлого состояния его вертолётом транспортировали в Махачкалу и положили в реанимационное отделение детской республиканской клинической больницы. Врачам удалось спасти жизнь мальчика.