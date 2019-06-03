Понедельник, 3 Июня 2019 года
17:00:54 МСК

На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 3 июня 2019, 17:00 — REGNUM  В ямальском городе Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия 3 июня 2019 года в городе Ноябрьске около 10:00 по местному времени в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной посёлка СМУ-10, обнаружено тело участкового уполномоченного полиции 1985 года рождения с огнестрельным ранением груди. Тем временем в помещении опорного пункта полиции ОМВД России по Ноябрьску обнаружено тело второго участкового, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.

На данный момент проведены тщательные осмотры мест происшествий, назначены криминалистические экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить