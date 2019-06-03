В Югре чиновника подозревают в двойном убийстве

Ханты-Мансийск, , 16:44 — REGNUM В Ханты-Мансийске мужчину подозревают в двойном убийстве — бывшей супруги и её отчима. Преступление было совершено вечером 30 мая. По факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По предварительной версии следствия, подозреваемый с охотничьим ружьём пришёл в дом в садово-огородническом кооперативе «Учитель», где находилась его бывшая супруга 1986 года рождения, их малолетние дети и отчим женщины 1961 года рождения. Мужчина выстрелил в потерпевших, после чего забрал детей и увёз их к своему родственнику. После этого он попытался свести счёты с жизнью. Подозреваемый госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По сообщению телеграмм-канала «Ничего хорошего», якобы подозреваемый является сотрудником специальной документальной связи аппарата губернатора ХМАО. А убитая бывшая супруга работала заместителем начальника отдела внутреннего контроля и аудита в управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу.