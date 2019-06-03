В Севастополе отправили в тюрьму двух экс-прокуроров за мошенничество

Севастополь, , 16:17 — REGNUM Двух экс-сотрудников прокуратуры Севастополя суд признал виновными в покушении на мошенничество в особо крупных размерах с использованием служебного положения, их приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу. Об этом 3 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-служба севастопольского городского суда.

«Вступил в силу приговор в отношении двоих бывших сотрудников городской прокуратуры. Они приговорены к лишению свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения», — отметили в суде.

По данным обвинения, в 2018 году старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Сергей Джавлах и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Севастополя Софья Неплюхина предложили местному предпринимателю выступить посредником в мошеннической схеме.

«До потерпевшего, который победил в конкурсе на благоустройство пляжа «Парк Победы», через посредника была доведена информация, что сотрудники прокуратуры за 2 млн рублей не станут пользоваться своими служебными полномочиями и признавать данный контракт незаконным. В действительности подсудимые не имели полномочий оказать влияние на результаты проведенного конкурса. Предприниматель обратился в севастопольскую службу УФСБ России, под контролем которой проходила передача денег посреднику, а затем сотрудникам прокуратуры», — уточнили в суде.

Сергей Джавлах получил три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс рублей. После отбытия наказания ему в течение двух лет запрещено осуществлять функции представителя власти, подсудимый также лишён классного чина. Софья Неплюхина также получила три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тыс рублей.

Их посреднику апелляционная инстанция изменила наказание на условное, сохранив срок — 2 года 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее апелляционный суд приговорил бывшего руководителя государственного унитарного предприятия «Севастопольский автодор» Виталия Узлова к пяти годам колонии, вместо семи лет условного лишения свободы за получение взятки более 5 млн рублей.

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