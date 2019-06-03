В больницах остаются десять пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом

Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM После ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло 2 июня в Азовском районе (Ростовская область), в больница остаются десять человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Эти данные ИА REGNUM уточнили в региональном министерстве здравоохранения 3 июня.

Напомним, что в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком MAN пострадали 15 человек.

В ведомстве отметили, что пятеро детей были переведены из Аксая и Новочеркасска в областную детскую больницу, расположенную в областном центре. Пять человек получают медицинскую помощь в центральной районной больнице Аксайского района и БСМП Новочеркасска.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авария произошла около 13:30 на 1049-м км трассы М-4 «Дон». Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новочеркасск — Ростов-на-Дону, врезался в фуру в момент, когда грузовик затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. После столкновения автобус по касательной задел ещё один грузовой автомбиль и легковой автомобиль «Рено».

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