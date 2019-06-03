Пассажирский УАЗ взорвался в Дагестане: есть пострадавшие

Махачкала, , 16:13 — REGNUM Взрыв газового оборудования в пассажирском УАЗе произошёл в Дагестане. Постращали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Происшествие случилось в Чародинском районе республики. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные получили ожоги средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос об их транспортировке в Махачкалу для дальнейшего лечения в ожоговое отделение республиканской клинической больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на территории одного из торговых центров в городе Махачкале произошёл хлопок лакокрасочных паров, в результате чего погиб 39-летний мужчина. Трагедия случилась в противопожарном подземном водоеме при проведении лакокрасочных работ. Само здание торгового центра от хлопка не пострадало.

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