В Тюменской области осуждён организатор фестиваля «Абалакское поле»

Тобольск, Тюменская область, , 15:44 — REGNUM В Тюменской области директор тобольской гостиницы «Славянская» получил реальный срок за налоговое преступление. Его арест поставил под угрозу срыва фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе Тобольского городского суда информируют, что 30 мая был вынесен приговор в отношении директора крупнейшей местной гостиницы «Славянская» Алексея К. По данным следствия, мужчина с 2013 по 2016 год уклонялся от уплаты налогов на сумму 42 млн рублей, не подавал декларацию о налогах и указывал в декларации ложные сведения.

Вину предприниматель не признал. Причём прокуратура запросила у суда условное наказание. Но судья применил более суровую меру. Бизнесмена приговорили по ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») к двум годам лишения свободы.

Предпринимателя взяли под стражу в зале суда. Тем временем мужчина является организатором и вдохновителем известного фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле», назначенного на 6−7 июля 2019 года. Поползли слухи, что из-за ареста бизнесмена фестиваль не состоится.

Однако организаторы «Абалакского поля» уверяют в обратном.

«В настоящий момент адвокаты готовят апелляционную жалобу и мы надеемся, что приговор удастся изменить и Алексей вскорости сможет вернуться к семье, коллегам и нам с вами. Произошедшее выбило всех нас из колеи, и без связующего звена, коим является для нас Алексей, будет очень не просто, но подготовка к фестивалю продолжается полным ходом», — говорится в официальном заявлении организаторов фестиваля.