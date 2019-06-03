В Оренбуржье почти в три раза выросло число утонувших

Оренбург, , 15:33 — REGNUM В Оренбургской области отмечен значительный рост числа погибших на водоемах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM количество утопленников выросло почти втрое.

С начала 2019 года на территории региона зафиксировано 16 ЧП на воде. Жертвами стали 16 человек. За этот же период 2018 года (по состоянию на 3 июня) погибли шесть человек, среди них четверо детей.

В ГУ МЧС по региону отметили, что с установлением жаркой погоды народ устремился на отдых ближе к водоёмам. Населению рекомендуют быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.

Ежегодно в России тонет во время купания в водоемах 25−30 тысяч человек. Среди причин основными являются неумение плавать и игнорирование опасности, а также беспечное отношение к купанию тех, кто умеет плавать. На третьем месте причин — купание в состоянии алкогольного опьянения.