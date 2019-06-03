Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Красногорск, , 15:24 — REGNUM Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. По месту их жительства проведен осмотр, изъяты необходимые для расследования вещи, сообщает 3 июня пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Кто именно нанес Белянкину смертельное ранение, пока неизвестно. В сообщении СК основной подозреваемый назван «неустановленным лицом». Отмечено также, что следствием назначен ряд экспертиз, продолжается опрос свидетелей.

Продолжается расследование двух уголовных дел: об убийстве 24-летнего бывшего спецназовца и о причинении колото-резаного ранения мужчине, за которого вступился Белянкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в подмосковном поселке Путилово недавно вернувшийся из Сирии Белянкин вмешался в драку, участники которой избивали мужчину. Бывшего военнослужащего ударили ножом, он скончался до приезда медиков.

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