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Житель Омской области осуждён за хранение 25 кг наркотиков

Происшествия

Три года лишения свободы

Житель Омской области осуждён за хранение 25 кг наркотиков
AJEL
Правосудие

Омск, 3 июня 2019, 15:15 — REGNUM  В Омской области 25-летний мужчина осужден за хранение более 25 кг наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в прокуратуре региона.

По данным ведомства, житель региона признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Русско-Полянского района.

В суде установлено, что в январе 2019 года на территории частного домовладения жителя села Целинное обнаружили марихуану и гашиш общей массой более 25 кг. По информации прокуратуры, сельчанин хранил наркотики без цели сбыта.

Ему было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли преступную деятельность наркосбытчика. У красноярца обнаружили и изъяли более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. Стоимость изъятой партии на чёрном рынке. Злоумышленник арестован.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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