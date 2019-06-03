В Марокко задержали трех подозреваемых в подготовке теракта

Рабат, , 15:07 — REGNUM Правоохранительные органы Марокко задержали трех человек, подозреваемых в терроризме. Об этом 3 июня сообщает Al Arabia.

Отмечается, что задержанные обвиняются в подготовке террористического акта на территории страны. Их доставили в полицейский участок, где будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности ареста пока не сообщаются, нет также информации о личностях подозреваемых и об их принадлежности к какой-либо террористической группировке.

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