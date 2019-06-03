Расследованием причин взрывов на заводе в Дзержинске займется спецкомиссия

Дзержинск, Нижегородская область, , 14:58 — REGNUM Расследованием причин взрывов, которые произошли 1 июня на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл», будет заниматься специальная комиссия АО «Спецхимия». Об этом сообщает пресс-служба завода на официальной странице в социальных сетях.

Утром 3 июня временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин провёл встречу с трудовым коллективом завода «Кристалл».

Он призвал сотрудников немедленно мобилизоваться и приступить к восстановлению зданий в рамках ликвидации последствий инцидента. Бригадам, созданным из работников завода, определён фронт работ. Коллектив готов предпринимать решительные действия для восстановления нормальной работы предприятия.

В то же время в следственном управлении СКР по Нижегородской области ИА REGNUM сообщили, что расследование уголовного дела, начатое сразу после происшествия, продолжается. В настоящее время следователи продолжают детальный осмотр мест взрыва. Допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы. Всем госпитализированным власти Нижегородской области и Дзержинска выплатят по 150 тыс. рублей.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

Сегодня социальные объекты работают в штатном режиме, разбитые стекла были оперативно заменены, на восстановительных работах были задействованы более 2 тыс. человек — работники учреждений, представители подрядных организаций и домоуправляющих компаний, волонтеры, сотрудники МЧС, военные, МВД.

По данным властей Дзержинска и управления МЧС по Нижегородской области, угрозы новых взрывов нет, эвакуация жителей не требуется. 1 июня на территории Дзержинска, а также поселков Пыра, Желнино, Кордон Лесной был введен режим ЧС. Сейчас территория ГосНИИ «Кристалл» по-прежнему оцеплена.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Ранее сообщалось, что гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.

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