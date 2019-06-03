Красную площадь и ГУМ открыли для посещений после эвакуации

Москва, , 14:57 — REGNUM В Москве открыли доступ для посетителей в ГУМ и на Красную площадь, передаёт 3 июня корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Ранее, по словам сотрудников охраны, с которыми поговорил корреспондент ИА REGNUM, и в универмаге, и на главной площади прошла эвакуация.

Как рассказал один из охранников, эвакуация в ГУМе и на Красной площади была «по техническим причинам».

По словам корреспондента ИА REGNUM, в эти минуты вход на книжный фестиваль «Красная площадь» открыт, все свободно ходят по территории фестиваля. Входы ГУМа пропускают посетителей внутрь здания через металлические рамки.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции и МЧС не стали комментировать эвакуацию в ГУМе и на Красной площади. В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили, что площадь находится под охраной ФСО.

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