Женщину убили за машину в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 14:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии совершено жестокое преступление — 2 июня была убита 45-летняя местная жительница. Ее тело с многочисленными травмами головы было обнаружено в городе Нальчике, неподалеку от улицы Ореховая роща, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», установлен подозреваемый в его совершении. По данным следствия, убитая собиралась показать свою машину покупателю — 24-летнему жителю города Нальчик. Договорившись сделать это как раз в день убийства, женщина встретилась с ним. Уступив место водителя, чтобы он мог проверить машину в работе, она сама села на пассажирское сидение.

«Отогнав автомобиль в безлюдное место, мужчина предложил ей вместо денег взять расписку на несколько месяцев», — говорится в сообщении СКР.

Однако продавец не согласилась на его условия. Тогда злоумышленник, ударив несколько раз свою жертву по голове, вытолкнул ее из машины. После чего стал избивать ее, повалив на землю. Совершив убийство, преступник спрятал машину и отправился домой.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать обстоятельства его совершения. В ведомстве не уточнили, задержан ли обвиняемый и установлена ли его личность. Нет данных об этом и в МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2009 году в Читинской области были осуждены четверо участников преступной группы, промышлявшей разбоем на дорогах Забайкальского края. Они убили двоих водителей, похитив большегрузные автомобили.

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