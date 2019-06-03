Полиция и МЧС не комментируют эвакуацию ГУМа и Красной площади

Москва, , 14:41 — REGNUM В Центре управления кризисными ситуациями МЧС не стали комментировать информацию об эвакуации Красной площади и ГУМа, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Собеседник корреспондента агентства в Центре рекомендовал обратиться с этим вопросом в полицию.

«К нам информация не поступала. ГУМ находится на Красной площади, а эта территория под охраной ФСО», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Телефона ГУМа, указанные на их сайте, не отвечают. Сообщений по данной теме на сайте ФСО нет.

Ранее об эвакуации ГУМа и, возможно, Красной площади сообщил «Коммерсант».

Читайте ранее в этом сюжете: ГУМ эвакуируют из-за сообщения о бомбе — СМИ