ГУМ эвакуируют из-за сообщения о бомбе — СМИ

Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве эвакуировали Красную площадь и ГУМ, сообщает 3 июня «Коммерсант».

Сейчас в центре столицы проходит фестиваль «Красная площадь». Как передаёт издание, дискуссию представителей издательств и книжных магазинов, которая проходила в демонстрационном зале универмага, прервали из-за сообщения о взрывном устройстве.

Газета ссылается на слова охранника, который сообщил, что эвакуация проходит также с Красной площади. Другой сотрудник охраны эти слова не подтвердил.

Сотрудники Росгвардии просят посетителей ГУМа покинуть здание.

Официальной информации по инциденту пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 человек эвакуированы из административного здания в центре Москвы после сообщения неизвестного об угрозе взрыва.

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