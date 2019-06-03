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Сотрудник полиции стал виновником смертельного ДТП в Великом Новгороде

Происшествия

В аварии погибла женщина, двое детей получили травмы

Великий Новгород, 3 июня 2019, 14:07 — REGNUM  В Великом Новгороде виновником аварии, в которой погибла женщина и получили травмы двое детей, оказался сотрудник полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла в 20:40 2 июня на Сырковском шоссе города.

34-летний водитель за рулём автомобиля Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 214, которым управлял 51-летний мужчина. В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ — 56-летняя женщина — от полученных травм скончалась на месте происшествия, ещё двое пассажиров — 8-летний мальчик и 9-летняя девочка — с травмами были доставлены в детскую областную больницу.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Газета «Новгород» сообщает, что он оказался сотрудником межмуниципального отдела полиции «Новгородский». В региональном управлении МВД назначена служебная проверка.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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