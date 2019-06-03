СМИ: В Латвии изъяли миллион евро с «украинским следом»

Рига, , 14:01 — REGNUM В середине мая служба государственных доходов Латвии (СГД) изъяла незадекларированные наличные деньги неясного происхождения у четверых пассажиров частного самолета, прибывшего в столицу Латвии из Одессы. Как сообщает передача латвийского телевидения De facto с большой вероятностью среди них был и крупнейший акционер бакнка Reģionālā investīciju banka (RIB), председатель его правления Юрий Родин.

Решение о проверке самолете латвийская таможня приняла по полученной оперативной информации. По итогам, у четверых пассажиров, все из которых граждане Украины, было найдено почти миллион евро наличными: у одного пассажира в ручной клади обнаружили 200 тыс. долларов, у другого — 300 тыс. долларов, у пассажирки — 100 тыс. евро, и у еще одного пассажира — 300 тыс. евро. По неофициальной информации De facto, последним как раз и был Родин.

На данный момент СГД запустило четыре уголовных процесса — по статьям незадекларированных наличных до «отмывки капиталов». Все ранее задержаны отпущены на свободу и находятся на данный момент на Украине, а вот денежные средства арестованы.

По словам Андрея Вайварса, консультанта гендиректора СГД, налоговая служба Латвии направила запрос о правовой помощи украинским коллегам. Вайварс не подтвердил и не опровергнул информацию De facto относительно банкира Родина, но отметил, что у СГД есть подозрения, что один из пассажиров «связан с украинской оргпреступностью».

В ответ на запрос от программы в банке RIB письменно ответили, что «акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвии и ЕС».

Ранее название банка RIB, который обслуживает нерезидентов в Латвии, уже фигурировало в сообщениях об «отмывании» денежных средств. Также латвийский банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи. Сам Родин является также владельцем украинского банка «Пiвденний» и финансовой компании «Теком».