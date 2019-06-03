Все дети, пострадавшие на батуте в Улан-Удэ, переведены из реанимации

Улан-Удэ, , 14:04 — REGNUM Двое детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, переведены из реанимации в отделение травматологии Детской республиканской клинической больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, решение об этом было принято врачами после утреннего обхода 3 июня.

«Сегодня состояние двоих детей, которые находились в реанимации, это мальчик 7 лет и девочка 3 лет, которая перенесла оперативное лечение, — с положительной динамикой, оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Таким образом, у всех детей жизнеугрожающих состояний в данный момент нет», — сообщил заместитель главного врача больницы по хирургии Бато Дондоков.

Таким образом все пятеро детей, госпитализированных после происшествия на батуте, теперь находятся в палатах вместе с родителями. Отец пострадавшего ребёнка поблагодарил врачей за оперативную помощь, отметив, что дети в порядке.

Напомним, днём 30 мая надувной аттракцион в Улан-Удэ был перевёрнут порывом ветра. Игравшие на нём дети упали на бетонный тротуар с высоты в несколько метров. Как сообщало ИА REGNUM, следователи в тот же день завели уголовное дело за «оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». По предварительным данным, батут не был закреплен надлежащим образом за крепления.

1 июня владелец аттракциона был помещён под домашний арест. Кроме того, поскольку нарушения были явными, параллельно следствие начало проверку должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации.

Семьям пострадавших детей из республиканского бюджета была выплачена компенсация в размере 400 тыс. рублей. Еще по 50 тыс. пообещали выделить городские власти Улан-Удэ.

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