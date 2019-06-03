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За прошедший месяц в Турции «нейтрализован» 141 член РПК

Происшествия

Военные страны также проводят спецоперацию против курдов в Ираке

Анкара, 3 июня 2019, 13:54 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 141 члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецопераций на территории страны в течение мая 2019 года, сообщает 3 июня Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве термина, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или его добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецоперация Турции против РПК в Ираке: «нейтрализованы» еще шесть человек

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