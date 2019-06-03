За прошедший месяц в Турции «нейтрализован» 141 член РПК

Анкара, 3 июня 2019, 13:54 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 141 члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецопераций на территории страны в течение мая 2019 года, сообщает 3 июня Anadolu Ajansi.
Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве термина, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или его добровольная сдача.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
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