За прошедший месяц в Турции «нейтрализован» 141 член РПК

Анкара, , 13:54 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 141 члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецопераций на территории страны в течение мая 2019 года, сообщает 3 июня Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве термина, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или его добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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