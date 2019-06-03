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Во Владимире расследуют смерть младенца в заполненной животными квартире

Происшествия

По факту смерти новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело

Владимир, 3 июня 2019, 13:21 — REGNUM  Во Владимире после смерти шестимесячной девочки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

27 мая родители обнаружили ребёнка в его кровати без признаков жизни через 20 минут после кормления. Причина смерти девочки неизвестна и выясняется экспертами.

Квартира, в которой проживала семья с двумя детьми (погибший младенец и трёхлетний мальчик), находилась в антисанитарных условиях. В одной из четырёх комнатах хозяева содержат 12 кошек и одну собаку. Прибывшие на место следователи заявили, что в квартире стоит едкий запах фекалий животных.

Обстановку квартиры и предметы гигиены и питания зафиксировали. Трёхлетний мальчик был помещён в детское государственное учреждение.

По данным следствия, 23-летний отец детей ранее был неоднократно судим и в данный момент не работает. Следователи собирают информацию о семье, в которой воспитывались дети, и планируют дать оценку работе органов системы профилактики.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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