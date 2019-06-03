Доцент Воронежского медуниверситета пойдет под суд за взятки оптом

Воронеж, , 13:18 — REGNUM В Воронеже перед судом предстанет доцент кафедры фармакологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» — 37-летний преподаватель обвиняется в 30 эпизодах получении взяток. Как сообщил 3 июня ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

По версии следствия, преподаватель, который также являлся секретарем государственной экзаменационной комиссии, потребовал от старосты группы студентов шестого курса заочного отделения фармацевтического факультета для получения положительных отметок по итогам сдачи государственной итоговой аттестации 2018−2019 учебного года заплатить ему деньги — по 15 тыс. с человека. В январе 2019 года преподаватель получил взятку в общей сумме в 450 тыс. рублей.

В Следственном управлении СКР пояснили, что на этапе предварительного следствия мужчина своей вины так и не признал. Однако следствие получило достаточную доказательную базу, что позволило передать дело в суд. Санкция статьи, по которой проходит преподаватель. Предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

За последний год в Воронеже было возбуждено несколько уголовных дел в отношении преподавателей. В 2018 году был задержан преподаватель юрфака ВГУ за продажу направления в медуниверситет, затем задержали аспиранта юрфака, который взял у студентки деньги за якобы сдачу экзамена, заместитель декана воронежского юрфака также попал под следствие по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В феврале этого года стало известно о возбуждении дела в отношении преподавательницы вуза, которая взяла 72 тыс. рублей за помощь в сдаче экзамена.