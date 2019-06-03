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СК располагает данными об участниках драки, где погиб спецназовец ГРУ

Происшествия

Нападавшие скрылись

Красногорск, 3 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Следователями получена информация о лицах, принимавших участие в массовой драке в подмосковном Красногорске, сообщили журналистам 3 июня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Тело 24-летнего бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина обнаружено 1 июня возле одного из кафе Красногорска. Пострадавший получил колото-резаную рану груди. Нападавшие скрылись.

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«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — говорится в информации.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, анализируются данные с камер наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой мужчина, гулявший в парке с девушкой, решил заступиться за незнакомого человека, которого избивала группа людей. Однако несколько человек напали на него и ранили в сердце, в результате Белянкин скончался на месте.

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Нераскрытые убийства
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