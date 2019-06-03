Протесты в Судане: число жертв достигло 12 человек

Хартум, , 13:07 — REGNUM Число жертв беспорядков в столице Судана, городе Хартум увеличилось до 12 человек. Об этом 3 июня сообщает Al Arabia со ссылкой на данные Центрального комитета суданских врачей.

Со стороны Переходного военного совета, возглавляющего страну, поступило заявление о том, что вооруженные силы пытались очистить место протеста от «криминальных элементов».

Военные продолжают настаивать на своей приверженности переговорам с оппозицией для мирной передачи власти.

Как передавало ИА REGNUM, в результате военного переворота в Судане был отстранен от власти и арестован президент страны Омар аль-Башир. В настоящее время оппозиция требует передачи всей полноты власти гражданским силам.

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