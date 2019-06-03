Готовы идти на преступления ради родственников: коррупция в Чувашии

Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чебоксарах и Чебоксарском районе завершено расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей учреждений образования, которых обвинили в фиктивном трудоустройстве родственников. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В Чебоксарском районе обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему заместителю директора одной из школ. Следствие полагает, что в 2017 году она внесла в табеля учёта рабочего времени фиктивные сведения о фактическом исполнении своих трудовых обязанностей с 29 марта по 8 апреля 2017 года, хотя фактически в это время находилась за границей.

«Кроме того, в январе 2017 года она убедила директора школы фиктивно трудоустроить в школу свою дочь на должность уборщика, обязанности за которую фактически в течение нескольких месяцев исполняло другое лицо. На имя дочери по сентябрь 2017 года начислялась заработная плата», — сказал Олег Дмитриев.

Ущерб, причинённый администрации Чебоксарского района, оценён в 46 тыс. рублей. В настоящее время он возмещён. Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество» — два эпизода).

В следственном управлении отмечают, что директор школы также привлечен к уголовной ответственности за служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) по факту фиктивного трудоустройства дочери обвиняемой. Ему назначен судебный штраф.

Отметим, что в конце мая в суд ушло уголовное дело в отношении бывшей заведующей детским садом в Чебоксарах, обвиняемой в должностных преступлениях. Ей инкриминируются служебный подлог и мошенничество. Следствие полагает, что в 2014 и 2016 годах «обвиняемая фиктивно трудоустраивала в возглавляемое учреждение мужа дочери и его отца, а также дочь её подчиненной».

«Затем она представляла в централизованную бухгалтерию сфальсифицированные табели учёта рабочего времени, удостоверяющие заведомо ложные сведения о выполнении ими своих трудовых обязанностей, хотя фактически те никогда там не работали», — отметили в следственном управлении.

Ущерб, нанесённый бюджету Чебоксар, оценён в 700 тыс. рублей.

По результатам расследования следователем в управление образования администрации города Чебоксары и администрацию Чебоксарского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.