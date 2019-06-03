В Испании перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Мадрид, , 12:16 — REGNUM В Испании автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла накануне вечером, 2 июня, около 22:00 в районе города Алькобендас.

Читайте также: Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Испании

По данным источника в экстренных службах, которые приводит агентство Europa Press, автобус съехал с трассы А-1 и перевернулся. Сообщается, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.

https://twitter.com/europapress/status/1135308077383802880

Так, 73-летняя женщина была доставлена в больницу с ушибом грудной клетки. Она находится в тяжёлом состоянии, состояние ещё шести пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести, 13 человек получили лёгкие травмы.

На месте аварии работали пожарные, спасатели, медики и полиция. Что стало причиной аварии, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года авария с большим количеством пострадавших произошла в испанском городе Авилес в северной провинции Астурия. Здесь автобус совершил лобовое столкновение с бетонной опорой эстакады. В результате шесть человек погибли, ещё 25 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв ДТП с пассажирским автобусом на востоке Мексики возросло до 21