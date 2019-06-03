Обнял и выбросил с балкона: дело об убийстве в Чувашии

Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Канашском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве 29-летней женщины, которую сбросили с четвёртого этажа. Пострадавшая скончалась через две недели после происшествия. В совершении убийства подозревают её ровесника, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл 4 января 2019 года в Канаше, где обвиняемый и её 29-летняя знакомая находились в гостях. Следствие полагает, что во время застолья они поссорились, после чего женщина вышла на балкон.

«За ней вышел обвиняемый, который из личных неприязненных отношений подошёл к ней сзади, обхватил руками и, приподняв, опрокинул с балкона, находящегося на четвертом этаже дома. При падении об обледенелый тротуар ей была причинена сочетанная травма головы, позвоночника и грудной клетки. Девушка была госпитализирована, однако, несмотря на все предпринятые медиками меры, скончалась от полученных травм в лечебном учреждении 18 апреля 2019 года», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина арестован. Оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в Канашский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в мае в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, ранее судимого за двойное убийство и теперь обвиняемого в убийстве своей супруги. Следствие полагает, что труп он положил в чемодан и закопал в лесополосе в центре города, рядом с заливом. У пары остались двое малолетних детей.

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