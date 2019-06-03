В Улан-Удэ прорвало теплотрассу — столб воды поднялся выше третьего этажа

Улан-Удэ, , 11:51 — REGNUM На улице Терешковой в Улан-Удэ 3 июня самопроизвольно возник новый гигантский «фонтан». Из-за прорыва теплотрассы столб воды поднялся на высоту рядом стоящего четырехэтажного дома. Видео происшествия выкладывают жители в соцсетях.

Как передают местные массмедиа со ссылкой на пресс-службу ТГК-14, теплоэнергетики в этот день проводили гидравлические испытания для проверки состояния труб. В компании отмечают, что вода из прорыва бьет не горячая — 20 градусов, поэтому угрозы пешеходам нет.

Впрочем, это вряд ли успокоило горожан, поскольку инцидент осложнил и без того сложную дорожную обстановку в Октябрьском районе города — с утра здесь возникли гигатские пробки из-за начавшегося ремонта теплосетей по улице Трубачеева. В результате транспортный поток переместился на параллельную улицу Терешковой, где и произошел прорыв теплотрассы.

Руководство города ранее просило улан-удэнцев с пониманием отнестись к проблемам.

«Обращаюсь к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к неудобствам, это временно, зато зимой мы ощутим, как повысится качество теплоснабжения и его надежность. На многих участках тепломагистрали существует высокая вероятность аварии, так как выработан предельный ресурс», — отмечал исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

Однако транспортные проблемы могут стать не самым страшным последствием подобных прорывов. Как сообщало ИА REGNUM, в результате коммунальной аварии в Челябинской области 16 апреля пять человек получили ожоги, а без отопления остались 705 домов.

Чуть ранее, в ночь на 8 апреля произошёл прорыв теплотрассы в Санкт-Петербурге — поток кипятка выбил окно квартиры на первом этаже, от ожогов на месте погибла пожилая женщина, ее 39-летний сын госпитализирован. Из дома всего было эвакуировано 35 человек.

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